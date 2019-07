Ambiente: i ghiacciai dello Stelvio sono sempre più neri e fragili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per convalidare i dati raccolti tramite satellite sono stati utilizzate anche le osservazioni dalla stazione meteorologica permanente dell'Università Statale installata nel 2005 sul ghiacciaio dei Forni (AWS1 Forni) e da allora ininterrottamente funzionante, parte di prestigiosi progetti internazionali promossi dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (tra cui i progetti SPICE - Solid Precipitation Intercomparison Experiment e CryoNet - Global Cryosphere Watch). La ricerca è stata condotta anche grazie al contributo di Sanpellegrino Levissima S.p.A. e i giovani ricercatori coinvolti nello studio sono stati supportati dal DARA (Dipartimento degli Affari Regionali e Autonomie) - Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito del progetto GlacioVAR (sotto la guida della professoressa Guglielmina Diolaiuti- UNIMI ESP). Il Parco Nazionale dello Stelvio – ERSAF ha permesso l'installazione della stazione meteorologica AWS1 Forni e ospita da oltre 25 anni le ricerche della Statale di Milano nell'ambito di progetti e convenzioni, rappresentando pertanto per l'Ateneo un vero e proprio laboratorio a cielo aperto. (com)