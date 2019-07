Speciale energia: Arabia Saudita, Sabic non interessata ad acquistare Clariant

- La Saudi Basic Industries Corp (Sabic) non è interessata all'acquisto della società chimica Clariant. Lo ha dichiarato l'amministratore delegato del colosso saudita, Yousef al Benyan, sottolineando che Sabic considera la sua partecipazione del 25 per cento nella società svizzera come "un investimento strategico a lungo termine". (Res)