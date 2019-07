Speciale energia: Emirati, Dana Gas vende i suoi attivi egiziani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dana Gas ha ingaggiato la banca di investimento Tudor, Pickering, Holt & Co. (Tph) come consulente per la vendita dei suoi attivi in Egitto del valore di oltre 500 milioni di dollari. Lo hanno fatto sapere due fonti locali, sostenendo che la società degli Emirati Arabi Uniti intende concentrarsi sulle operazioni in Kurdistan. (Res)