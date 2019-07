Speciale energia: Francia, Edf ritarda il lancio dell’Epr di Flamaville al 2022

- Electricité de France (Edf), azienda statale attiva in Francia nella produzione e distribuzione di energia, ha annunciato che il reattore nucleare Epr di Flamaville non sarà pronto prima della fine del 2022 a causa delle riparazioni che dovranno essere effettuate su alcune saldature della struttura. Ne parla il quotidiano francese “Les Echos”, spiegando che secondo il gruppo i lavori chiesti dall’Autorità per la sicurezza del nucleare (Asn) prenderanno almeno tre anni, con un ritardo di 10 anni rispetto alle stime iniziali. Ma nonostante i problemi legati all’Epr di Flamaville, Edf ha presentato dei risultati stabili per il primo semestre del 2019, con un utile netto a 2,5 miliardi di euro (+44,7 per cento), un margine operativo lordo da 8,3 miliardi e ricavi per 36,5 miliardi (4,3 per cento). (Res)