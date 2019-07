Speciale energia: Spagna, a luglio bolletta della luce in calo del 7,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bolletta dell'energia elettrica a carico del consumatore medio spagnolo si è attestata a luglio a 56,42 euro, il 7,4 per cento in meno rispetto ai 60,96 euro registrati lo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce il quotidiano economico spagnolo "Expansion", riportando i dati della Commissione nazionale dei mercati e della concorrenza (Cnmc). Rispetto al mese di giugno, invece, il costo della luce è aumentato del 4,2 per cento (54,12 euro). (Res)