Speciale energia: Camera, domani audizione su Piano nazionale energia e clima per 2030

- Domani, martedì 30 luglio alle ore 12:30, la commissione Attività produttive della Camera, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al Piano nazionale energia e clima per il 2030 svolge audizione di rappresentanti di Engie Italia, di Itw Lkw Geotermia Italia spa e di Imprese gas (Igas). L'appuntamento - riferisce una nota dell'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Com)