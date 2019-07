Speciale energia: Azerbaigian, in crescita export di petrolio e gas

- L'Azerbaigian ha esportato 15,83 milioni di tonnellate di petrolio nella prima metà del 2019, con una crescita del 16,7 per cento rispetto ai primi sei mesi del 2018. È quanto reso noto dalla commissione doganale statale. Secondo il rapporto, in totale, le esportazioni hanno raggiunto quota 7,6 miliardi di dollari (un aumento del 10,4 per cento). Nel periodo di riferimento, l'Azerbaigian ha esportato circa 521 mila tonnellate di prodotti petroliferi per un valore di 261 milioni di dollari. Nel corso dell'anno, queste cifre sono diminuite rispettivamente del 4,9 e 7,6 per cento. La quota di prodotti petroliferi nelle esportazioni del paese ha raggiunto il 2,61 per cento. L'Azerbaigian, che è un importante fornitore di gas naturale nella regione del Mar Caspio, in particolare per i mercati europei, continua anche ad aumentare le sue esportazioni di gas. Nel periodo gennaio-giugno 2019, l'Azerbaigian ha esportato 5,6 miliardi di metri cubi di gas, registrando una crescita dell'82,7 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno scorso. Secondo il rapporto, in termini monetari, le esportazioni di gas sono ammontate a 1,47 miliardi di dollari (con un incremento del 10,4 per cento). Nell'ultimo anno, l’Azerbaigian ha esportato 7,9 miliardi di metri cubi di gas per un valore di 1,5 miliardi di dollari. (Res)