Speciale energia: India, imposta Gst, ridotte le aliquote per i veicoli elettrici e i servizi di ricarica

- Il Consiglio dell’imposta centrale sui beni e i servizi (Gst), in India, ha abbassato dal dodici al cinque per cento l’aliquota per tutti i veicoli elettrici e dal 18 al cinque per cento quella per le stazioni di ricarica. Il Consiglio, che ha tenuto sabato la sua 36ma riunione, lo ha deciso su proposta del governo, annunciata dal ministro delle Finanze, Nirmala Sitharaman, il 5 luglio in occasione della presentazione della legge di bilancio. Inoltre, le autorità locali che noleggiano autobus elettrici in grado di trasportare fino al 12 passeggeri saranno esentate dal pagamento della tassa. Le modifiche entreranno in vigore il primo agosto. L’introduzione della Gst, due anni fa, è una delle principali riforme economiche del primo governo di Narendra Modi: la nuova imposta ha sostituito l’Iva e altre tasse applicate dai singoli Stati. (Inn)