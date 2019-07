Marche: edilizia pubblica, domani Ceriscioli in conferenza ad Ancona

- Alle 11.30 di domani, in sala agricoltura di Palazzo Leopardi, ad Ancona, si terrà una conferenza stampa sull'acquisto, da parte di Erap Marche (presidi di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Ascoli Piceno e Fermo), di unità immobiliari da utilizzare per l'Edilizia residenziale pubblica. Tramite un avviso pubblico da 8,3 milioni di euro, si reperiranno abitazioni, con priorità per l'invenduto, da destinare alle persone in graduatoria. Interverranno il presidente della Regione, Luca Ceriscioli; la vicepresidente Anna Casini; il presidente Erap Marche, Massimiliano Sport Bianchini. (Ren)