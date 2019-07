Carabiniere ucciso: Tofalo (M5s), coraggioso uomo delle istituzioni, esempio per tutti

- Il sottosegretario alla Difesa, in quota Movimento cinque stelle, Angelo Tofalo rilancia su Facebook le parole del comandante generale dell'Arma Giovanni Nistri e scrive: "Riconoscenza e rispetto per il vice brigadiere Mario Cerciello Rega e per la nostra Arma dei carabinieri". Tofalo, presente questa mattina a Somma Vesuviana ai funerali del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, scrive ancora: "Non ci sono parole per descrivere l'enorme commozione di oggi. E' il giorno dell'addio. A Somma Vesuviana, stretti in un forte e commosso abbraccio, abbiamo dato l'ultimo saluto al nostro Mario. Cittadini, amici, rappresentanti dello Stato e della grande famiglia dell'Arma dei carabinieri, tutti assieme per rendere omaggio a un coraggioso uomo delle istituzioni ucciso mentre svolgeva il suo servizio. Grazie Mario. Che il tuo gesto, il tuo altissimo spirito di sacrificio e il tuo profondo senso del dovere siano da esempio per tutti noi. Non ti dimenticheremo mai. Tutta Italia - conclude il sosttosegretario - è e resterà al fianco della tua famiglia oggi e per sempre".(Rin)