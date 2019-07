Imprese: Cantiere navale Vittoria, dalla Grecia l'ordine per il quarto pattugliatore per la Guardia costiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si aggiunge una quarta sorella alle tre unità del tipo Fast Patrol Vessel che il cantiere navale Vittoria sta realizzando nel suo stabilimento di Adria (Ro) per la Elliniki Aktofylaki, la Guardia costiera greca. Lo riferisce un comunicato stampa, secondo cui l'azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di imbarcazioni militari, paramilitari, da lavoro, commerciali e da trasporto fino a 100 metri di lunghezza (valore della produzione 29 milioni di euro nel 2018 e 60 milioni di euro previsto per il 2019 con oltre 65 dipendenti) ha ottenuto dal ministero delle Politiche marittime della Grecia un nuovo ordine - dal valore di circa 14 milioni di euro - per la costruzione di un pattugliatore destinato ad essere impiegato nelle operazioni di sorveglianza delle frontiere e di salvataggio in mare, in tutte le condizioni climatiche, dalla Guardia costiera del paese ellenico. L'unità appena ordinata corrisponde all'opzione già contemplata nel contratto per la realizzazione di tre Fpv sottoscritto da Casa Vittoria lo scorso gennaio e andrà a rafforzare la flotta in dotazione al paese europeo. Il contratto, che da oltre 41,5 milioni di euro arriva così ad avere un valore complessivo di oltre 55,5 milioni di euro, è il risultato dell'aggiudicazione di una gara internazionale indetta dal ministero delle Politiche marittime dello stato ellenico sostenuto (per il 90 per cento) dal Fondo Sicurezza Interna (Isf) 2014-2020 dell'Unione europea. Le quattro imbarcazioni saranno assegnate, tra l'altro, alle missioni Frontex al di fuori delle acque greche, utilizzate per sorvegliare le frontiere marittime esterne dell'Ue e per condurre ricerche e soccorsi limitati (Sar) nell'ambito di Frontex. (segue) (Com)