Imprese: Cantiere navale Vittoria, dalla Grecia l'ordine per il quarto pattugliatore per la Guardia costiera (3)

- "Si tratta di un nuovo e importante risultato e un nuovo traguardo nel nostro percorso di crescita - commenta Luigi Duò, presidente del Cantiere Navale Vittoria – il committente ha riconosciuto il nostro know how, la qualità delle nostre progettazioni, la nostra leadership nel settore e ha rinnovato la sua fiducia nei nostri confronti. Le tre Fast Patrol Vessel, attualmente in produzione, insieme alla quarta e ultima unità ordinata - conclude il Presidente Duò- andranno a potenziare l'attuale flotta greca e assicureranno un significativo salto di qualità per le capacità di sorveglianza, controllo e intervento nelle acque nazionali ed internazionali". (Com)