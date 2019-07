Marche: aperto il bando 2019 per i richiedere il finanziamento dei danni causati dai lupi

- È stato esteso a tutto il territorio regionale delle Marche il contributo previsto dal Programma di sviluppo rurale, Psr, per contenere i danni causati dai lupi, specie protetta, agli allevamenti marchigiani. Lo ha previsto il bando di finanziamento, approvato venerdì scorso, secondo criteri e modalità attuative che aveva in precedenza approvato la Giunta regionale. Dopo i risultati dello scorso anno con il primo bando, con 153 domande pervenute dai territori montani, 1,6 milioni richiesti, a fronte dei 3 disponibili, la Regione ha allargato a tutte le Marche la possibilità di richiedere contributi per attenuare il conflitto tra allevatore e lupo. I contributi di 1,8 milioni di euro, stanziati con la sottomisura 4.4 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e autorizzati dall'Unione europea, sono riservati alle aziende zootecniche che allevano ovi-caprini, bovini ed equidi. Gli allevatori in attività su tutto il territorio regionale potranno acquistare o adeguare le recinzioni, dotarsi di dissuasori acustici e visivi, prendere cani pastore per contenere le predazioni dei lupi sugli animali da allevamento. La vice presidente della Regione, Anna Casini, assessore all'Agricoltura, ha evidenziato che, trattandosi di investimenti non produttivi, il contributo previsto sarà pari al 100% della spesa sostenuta, ritenuta ammissibile. Inoltre, rispetto al primo bando, è stata introdotta una semplificazione per coloro che acquisteranno recinzioni metalliche di tipo mobile: "Non è più necessario presentare tre preventivi, poiché la Giunta regionale ha ricompreso questa voce di spesa nel prezziario regionale, che ne ha stabilito i massimali di spesa". Le domande di finanziamento possono già essere presentate tramite il Siar, Sistema informativo agricoltura regionale: il termine per la loro presentazione è stato fissato al 31 ottobre. (Ren)