Difesa: Russia, iniziata la produzione in serie di caccia Su-57

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata la produzione in serie del caccia russo Su-57. È quanto si apprende da materiali informativi diffusi in occasione dell'80mo anniversario della creazione degli stabilimenti Sukhoj. "Nel 2019 è stato lanciato in produzione in serie e un contratto a lungo termine è stato firmato con il ministero della Difesa per la fornitura di oltre 70 aeromobili", si legge nel testo. Alla fine di giugno il ministro dell'Industria e del Commercio, Denis Manturov, ha riferito ai giornalisti che il dicastero della Difesa ga firmato un contratto per la fornitura di 76 velivoli. (Rum)