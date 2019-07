Moldova: premier Sandu chiede dimissioni vertici Istituto nazionale giustizia

- Il primo ministro della Moldova Maia Sandu ha chiesto oggi le dimissioni della direzione dell'Istituto nazionale di giustizia (Inj), che si occupa della formazione di pubblici ministeri e giudici. Secondo il primo ministro, l'istituzione creata nel 2006 non ha raggiunto il suo obiettivo, dato che attualmente ci sono molti pubblici ministeri e giudici corrotti. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Deschide.md". Sandu ha inoltre chiesto ai ministeri della Giustizia e delle Finanze di individuare soluzioni legali per aumentare di 2-3 volte il numero di persone formate per la carica di giudici e pubblici ministeri a partire da quest'anno. Secondo il capo del governo di Chisinau, attualmente, l'Istituto nazionale di giustizia non fornisce un numero sufficiente di specialisti ben formati, con solo 20 giudici e pubblici ministeri all'anno. (segue) (Moc)