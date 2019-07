Sudafrica: Alta corte sospende ordine di azioni disciplinari contro ministro Imprese pubbliche Gordhan

- L’Alta corte del Sudafrica ha sospeso l’ordine di azioni disciplinari emesso dal protettore pubblico contro il ministro delle Imprese pubbliche Pravin Gordhan. La sentenza, come riferisce la stampa sudafricana, giunge dopo che a inizio luglio il protettore pubblico Busisiwe Mkhwebane – che sta indagando sui presunti illeciti commessi da funzionari statali – aveva raccomandato al presidente Cyril Ramaphosa di intraprendere “adeguate azioni disciplinari” contro Gordhan, accusato di aver violato la Costituzione e il codice etico esecutivo per i membri del governo. Nelle scorse settimane Gordhan, che gestisce i delicati dossier relativi alle aziende statali in difficoltà tra cui la compagnia di distribuzione dell’energia elettrica Eskom, aveva chiesto una sentenza urgente per impedire che venissero intraprese azioni contro di lui, richiesta accolta dal giudice dell'Alta corte Sulet Potterill. La contestazione del protettore pubblico secondo cui Gordhan avrebbe violato la Costituzione si basava sull'accusa nei confronti del ministro di aver travalicato i suoi poteri quando ricopriva l’incarico di commissario fiscale istituendo un'unità investigativa per reprimere l'economia illegale. Gordhan era inoltre accusato di aver violato il codice etico esecutivo fuorviando il parlamento nel corso di una riunione in cui era presente un membro dei Gupta, la potente famiglia di origine indiana amica dell'ex presidente Jacob Zuma e al centro di diversi scandali di corruzione che lo hanno portato alle dimissioni nel febbraio 2018. (Res)