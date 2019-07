Israele-Croazia: presidente Rivlin a omologa Grabar-Kitarovic, Zagabria forte alleato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia si è profilata nell'ultimo periodo come un forte alleato dell'Israele. Lo ha detto oggi il presidente israeliano Reuven Rivlin all'omologo croato Kolinda Grabar-Kitarovic durante la visita di quest'ultima in Israele. Secondo quanto riferisce l'emittente "N1", Rivlin ha detto che "sotto la Sua guida, la Croazia è diventata un alleato dell'Israele all'interno dell'Unione europea, dell'Onu e nel contesto di altri formati multilaterali". Rivlin ha affermato che "la discriminazione dell'Israele nelle Nazioni unite dura da decenni ma non dobbiamo mai accertarla come una norma". Rivlin ha ricordato che "la Croazia assumerà la presidenza europea nel gennaio del 2020 e avrà un ruolo ancora più influente nella sicurezza regionale e globale". Rivlin ha espresso il proprio rammarico per il fatto che l'acquisto di caccia militari israeliani da parte della Croazia non è andato in porto, affermando a ogni modo che "la nostra amicizia può essere trasformata in un partenariato strategico, soprattutto nei settori dell'energia, dell'agricoltura, della difesa, della sicurezza cibernetica e della scienza". Grabar-Kitarovic ha detto che "i numerosi incontri ai vertici tra i due paesi indicano che i nostri rapporti si stanno sviluppando e si stanno trasformando nel partenariato strategico". Grabar-Kitarovic ha affermato che "durante la presidenza europea, rimarremo un partner affidabile e importante in numerosi settori: la Croazia si è schierata dalla parte israeliana in tempi difficili e continuerà a farlo anche in futuro". Il capo dello stato di Zagabria ha annunciato che la Croazia "sosterrà posizioni equilibrate nei confronti dell'Israele durante la propria presidenza europea". (segue) (Zac)