Nord Macedonia: parlamento discuterà riforma Procura speciale a fine agosto

- Il presidente del parlamento macedone Talat Xhaferi ha inserito la discussione della nuova legge sulla Procura speciale intercettazione nell'agenda dei lavori del 27 agosto. Lo riferisce il quotidiano "Republika", secondo cui l'approvazione della riforma, urgentemente voluta dal premier Zoran Zaev, avverrà solo dopo la pausa estiva ed a ridosso della fine dell'attuale mandato dell'organismo giudiziario a settembre. La riforma si inserisce sulla scia delle polemiche politiche che hanno fatto da contorno alle recenti accuse di corruzione nei confronti del procuratore speciale macedone per la vicenda intercettazioni telefoniche, Katica Janeva. Quest'ultima ha smentito nei giorni scorsi le notizie secondo cui sarebbe coinvolta in un caso di corruzione invitando la magistratura ad indagare a fondo sulla vicenda. "Conosco Bojan Jovanovski e non ho mai nascosto il fatto che mio figlio lavora per l'emittente 1TV, ma ciò non significa che qualcuno ha guadagnato il diritto di utilizzare il mio ufficio per raggiungere privilegi o perpetrare azioni illegali", ha dichiarato Janeva parlando ai giornalisti sulle accuse che le vengono rivolte. Janeva ha confermato la scelta di dimettersi, come annunciato la scorsa settimana, con tale sviluppo che sarà effettivo una volta il parlamento nominerà il suo successore. "La Procura speciale è più grande e importante di me", ha dichiarato Janeva. (segue) (Mas)