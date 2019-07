Nord Macedonia: parlamento discuterà riforma Procura speciale a fine agosto (2)

- Il presunto coinvolgimento in un caso di corruzione dell'ex procuratore speciale intercettazioni della Macedonia del Nord, Katica Janeva, sta sollevando non poche polemiche politiche a Skopje. Janeva, che ha rassegnato le dimissioni la scorsa settimana appena prima che emergesse questo scandalo, è infatti coinvolta nelle indagini che hanno portato all'arresto del proprietario di un network televisivo macedone Jovanovski, accusato di appropriazione indebito da 1,5 milioni di euro da un altro imprenditore indagato proprio dalla Procura speciale. "L'integrità della Procura speciale non è a rischio", ha dichiarato il procuratore, Lence Ristovska, parte del team della Janeva. "Le azioni da parte di singoli individui non rappresentano l'intera istituzione e non avranno effetti sui casi indagati fino ad ora", ha aggiunto Ristovska. (segue) (Mas)