Nord Macedonia: parlamento discuterà riforma Procura speciale a fine agosto (3)

- Le polemiche riguardo il possibile coinvolgimento della Procura speciale in un caso di corruzione arrivano in un momento particolarmente delicato in quanto i partiti politici della Macedonia del Nord dovrebbero riunirsi per discutere sulla riforma di questa istituzione. "Deve essere rispettato il principio della presunzione di innocenza; siamo tutti uguali davanti alla legge", ha dichiarato, da parte sua, il premier macedone Zoran Zaev. L'ufficio della Procura speciale macedone, istituito per indagare su una serie di casi alla luce dello scandalo intercettazioni telefoniche, ha annunciato la scorsa settimana che il procuratore speciale Janeva ha rassegnato le dimissioni. (segue) (Mas)