Nord Macedonia: parlamento discuterà riforma Procura speciale a fine agosto (5)

- Il governo guidato dal premier macedone Zoran Zaev intende sostituire il Procuratore speciale Katica Janeva con un altro magistrato di suo gradimento, ha dichiarato il leader dell'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale macedone (Vmro-Dpmne), Hristijan Mickoski, in un'intervista al quotidiano "Republika", dopo che il maggiore partito dell'opposizione ha scartato la proposta di Zaev per la sostituzione della dimissionaria Janeva con Vilma Ruskoska. Mickoski ha accusato Zaev di voler sminuire il caso di estorsione che vedrebbe coinvolto il Procuratore speciale dimissionario e per questo il governo della Macedonia del Nord non propone un nome "che sarà realmente indipendente e che indagherà realmente sui crimini". "Lo scopo è di avere un Procuratore speciale attagliato su misura per le esigenze di Zaev e per quelle della sua rete criminale", ha accusato il leader dell'opposizione che nei giorni scorsi ha rifiutato la proposta del premier per un incontro con tutti i partiti politici macedoni per discutere sul futuro della Procura speciale intercettazioni. (segue) (Mas)