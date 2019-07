Nord Macedonia: parlamento discuterà riforma Procura speciale a fine agosto (6)

- La scorsa primavera si sono tenuti alcuni colloqui tra i partiti politici e i gruppi parlamentari per arrivare ad una riforma condivisa sulla nuova legge della Procura della Macedonia del Nord. Secondo quanto emerso allora, il maggiore partito di opposizione, l'Organizzazione rivoluzionaria interna-Partito democratico per l'unità nazionale (Vmro-Dpmne), potrebbe proporre emendamenti alla legge in quanto tale riforma "è cruciale per il percorso di adesione Ue". Secondo quanto emerso dagli ultimi incontri tra maggioranza e opposizione, il Vmro-Dpmne non intende permettere "la violazione degli standard internazionali" nella preparazione della nuova legge sulla Procura macedone. (segue) (Mas)