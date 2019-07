Milano: studenti rapinati mentre fanno reportage, un denunciato

- Due ragazzi di 17 e 16 anni sono stati rapinati della fotocamera e di una decina di euro mentre stavano facendo un reportage per la scuola in piazzale Selinunte, zona San Siro. È accaduto domenica pomeriggio intorno alle 15. I due amici sono stati accerchiati da un gruppetto di coetanei di origini nordafricane che hanno intimato di consegnare loro la reflex e i contanti che avevano nel portafoglio. Essendo in minoranza le due vittime hanno consegnato quanto richiesto e hanno poi sporto denuncia. Una volante ha rintracciato qualche ora più tardi uno dei presunti aggressori che combaciava con la descrizione fornita dal 17enne e del 16enne. Portato in questura il giovane, un egiziano di 17 anni con precedenti, è stato denunciato a piede libero per rapina aggravata in concorso con soggetti rimasti ignoti. (Rem)