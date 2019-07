Mafia: Morra (M5s), insegnamenti Chinnici trovino terreno fertile in Italia 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione parlamentare Antimafia, Nicola Morra, ricorda su Facebook che il "29 luglio 1983, viene compiuto l'ennesimo omicidio di mafia" e viene "ucciso un muro ciclopico nell'azione di contrasto alla mafia, un giudice lungimirante capace di far istituire il pool antimafia da tutti ricordato perché ha visto partecipare allo stesso dei giganti come Caponnetto, Falcone, Borsellino: Rocco Chinnici". Il senatore M5s quindi riporta le parole di Chinnici: "'La mafia è stata sempre reazione, conservazione, difesa e quindi accumulazione della ricchezza. Prima era il feudo da difendere, ora sono i grandi appalti pubblici, i mercati più opulenti, i contrabbandi che percorrono il mondo e amministrano migliaia di miliardi. La mafia è dunque tragica, forsennata, crudele vocazione alla ricchezza. [... ] La mafia stessa è un modo di fare politica mediante la violenza, è fatale quindi che cerchi una complicità, un riscontro, una alleanza con la politica pura, cioè praticamente con il potere'. In queste parole - osserva Morra - c'è tutta la perspicacia, la profondità d'analisi del giudice e dell'uomo di cultura, che sa non solo intervenire reprimendo, ma anche suggerire i correttivi per prevenire i fenomeni mafiosi". (segue) (Rin)