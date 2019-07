Montenegro: depositi negli istituti di credito a maggio in aumento annuo dell'1,8 per cento

- I depositi nelle banche montenegrine hanno avuto nel mese di maggio un valore di 3,303 miliardi di euro. Secondo quanto riferito dall'emittente "Rtcg" citando una dichiarazione del governatore della Banca centrale montenegrina Radoje Zugic, i depositi sono scesi dello 0,6 per cento sul piano mensile, ma hanno rilevato un aumento dell'1,8 per cento sul piano annuo. Il capitale delle banche è stato pari a 527 milioni di euro, con un lieve aumento sul piano mensile e con un incremento del 4,4 per cento rispetto al mese di maggio dell'anno precedente.(Mop)