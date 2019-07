Firenze: domani al Museo archeologico nuovo appuntamento con "Le stelle del Maf"

- Domani, dalle 19 alle 22, al Museo archeologico nazionale di Firenze proseguirà l’iniziativa "Le stelle del Maf" con aperture serali e visite guidate gratuite comprese nel biglietto d'ingresso al Museo e al Giardino monumentale. Il programma prevede “Tesori nascosti, tesori rivelati”, visite guidate, alle ore 20 e alle 21, alle Oreficerie etrusche del Maf e alla Testa Lorenzini, esposizione della scultura etrusca recentemente acquisito alle collezioni del museo. A seguire il Maf proporrà “Delitto in Egitto”, una visita alla collezione egizia, la più ricca in Italia dopo quella del Museo Egizio di Torino, prevista alle 19.15 e alle 20.30. "Delitto in Egitto" sarà un gioco interattivo che implicherà il coinvolgimento del pubblico in un’indagine su un omicidio nell’Egitto di tremila anni fa, da risolvere grazie agli indizi contenuti nelle sale.(Ren)