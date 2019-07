Marocco: 20 anni di regno di Mohammed VI all'insegna dell'Islam moderato e delle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iniziano questa sera le celebrazioni della Festa del Trono, che cade ogni anno il 30 luglio, per celebrare l’ascesa al potere del re Mohammed VI avvenuta nel 1999. Secondo quanto ha annunciato oggi la Casa reale di Rabat, le celebrazioni inizieranno con l’atteso discorso televisivo che il capo di Stato di Rabat terrà a reti unificate questa sera. Domani invece sono previste diverse iniziative legate alla celebrazione ufficiale di questo evento che ricopre un significato particolare quest’anno, in quanto cade il ventesimo anniversario del regno di Mohammed VI. Da giorni i giornali e le principali Tv marocchine parlano di questo evento ricostruendo quelli che sono i tratti essenziali di questi 20 anni di regno. Sono previsti ricevimenti anche presso tutte le ambasciate e i consolati marocchini nel mondo, come quelli in Italia. La casa reale di Rabat ha però deciso di annullare il ricevimento che era prevista presso l'ambasciata del Marocco in Tunisia in occasione del giorno della festa del trono, a seguito della morte del presidente tunisino Beji Caid Essebsi. (segue) (Res)