Marocco: 20 anni di regno di Mohammed VI all'insegna dell'Islam moderato e delle riforme (6)

- A tal fine, nel 2002 sono stati creati due piani di copertura medica di base: l'assicurazione sanitaria obbligatoria di base (Amo) e il piano di assistenza medica (Ramed). Il primo si basa sui principi e sulle tecniche di assicurazione sociale a beneficio delle persone in condizioni di lavoro retribuito, pensionati, ex combattenti della resistenza e membri dell'Esercito di liberazione e studenti. Il secondo si basa sui principi di assistenza sociale e solidarietà nazionale a beneficio dei poveri. Il tasso di copertura della popolazione attraverso l'assicurazione sanitaria, compreso il Ramad, ha raggiunto il 53,8 per cento nel 2017, secondo l'Osservatorio nazionale per lo sviluppo umano (Ondh), anche se permangono differenze tra le aree urbane e zone rurali, nonché tra le diverse regioni del Regno. (segue) (Res)