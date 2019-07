Marocco: 20 anni di regno di Mohammed VI all'insegna dell'Islam moderato e delle riforme (7)

- Un altro tema ricorrente in questi anni è stato quello della formazione professionale. Mohammed VI è sempre stato particolarmente interessato alla questione dell'occupazione giovanile. Una questione che rientra nel quadro dell'orientamento economico avviato dal Marocco. "L'inserimento socio-professionale non è un privilegio concesso ai giovani. Perché ogni cittadino, qualunque sia l'ambiente da cui è nato, ha diritto alle stesse opportunità e alle stesse possibilità di accesso a un'istruzione di qualità e ad un lavoro degno", ha dichiarato re Mohammed VI nel discorso pronunciato 20 agosto alla Nazione in occasione del 65mo anniversario della Rivoluzione del re e del popolo. Un altro tema è quello della decentralizzazione che è stata una "scelta strategica irreversibile" dell'organizzazione territoriale, accompagnata da una politica di decentralizzazione dello Stato. (segue) (Res)