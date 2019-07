Marocco: 20 anni di regno di Mohammed VI all'insegna dell'Islam moderato e delle riforme (8)

- Sul fronte edilizio invece il regno ha visto un vero e proprio boom negli ultimi 20 anni con la nascita di nuovi quartieri in molte città. L'interesse di Mohammed VI per la lotta contro l'edilizia abitativa insalubre e l'eradicazione della baraccopoli si è manifestato con il discorso reale dell'11 ottobre 2002: "Non possiamo preservare la dignità del cittadino se non fornendogli un alloggio decente". Da allora, le politiche pubbliche si sono concentrate sull'accelerazione del ritmo dell'eradicazione delle baraccopoli, sull'attuazione del programma "Città senza baraccopoli" e sull'aumento dell'offerta di alloggi, in particolare per i gruppi a basso reddito attraverso alloggi a basso costo. La Mohammed V Foundation for Solidarity contribuisce con gli altri attori sociali alla lotta contro la povertà. (segue) (Res)