Marocco: 20 anni di regno di Mohammed VI all'insegna dell'Islam moderato e delle riforme (10)

- Per quanto riguarda il secondo asse, mira a migliorare le condizioni di vita dei piccoli agricoltori e a combattere la povertà nelle zone rurali aumentando i redditi agricoli nelle aree più vulnerabili, nonché a promuovere l'agricoltura di solidarietà attraverso il lancio di diverse cooperative di agricoltori in tutto il Marocco. Sul piano industriale invece abbiamo assistito ad una accelerazione senza precedenti nella storia del paese. Il processo è stato intensificato dall'attuazione di strategie settoriali mirate. In questo modo, il settore industriale marocchino ha avviato una dinamica di crescita che si è notevolmente consolidata dall'attuazione del piano di emergenza e dalla conclusione, nel 2009, del patto nazionale per l'emergenza industriale. (segue) (Res)