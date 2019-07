Marocco: 20 anni di regno di Mohammed VI all'insegna dell'Islam moderato e delle riforme (11)

- Un altro tema al centro del dibattito politico degli ultimi mesi è quello dell’immigrazione. Il re Mohammed VI è stato incaricato di coordinare il programma sull'immigrazione all'interno della nuova Commissione dell'Unione Africana (Ua). A seguito delle direttive reali, il Marocco ha istituito una strategia nazionale in materia di immigrazione e asilo che ha consentito a decine di migliaia di persone in una situazione irregolare di ottenere un permesso di soggiorno per rimanere legalmente sul suolo marocchino. La prima eccezionale operazione di regolarizzazione per stranieri provenienti dall'Africa, ma anche dal Medio Oriente e persino dall'Asia, condotta nel 2014, ha permesso di regolarizzare 23.096 persone. La seconda operazione, avviata a dicembre 2017, ha visto regolarizzare oltre 30 mila migranti. (Res)