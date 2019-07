Francia: Savino (FI), Gozi peggio di testata Zidane, a servizio francesi anche da sottosegretario Pd?

- Per la deputata di Forza Italia, Elvira Savino, "il passaggio di Sandro Gozi dal governo italiano al governo francese fa più male della testata di Zidane a Materazzi". "Come si fa a indossare la maglia dell'Italia e dopo qualche anno quella della Francia? A questo punto - aggiunge nella nota - viene il sospetto che Gozi abbia fatto gli interessi francesi anche quando era sottosegretario del governo a guida Pd. Non credo sia giusto che, semmai la abbia ancora, continui ad avere la cittadinanza italiana". (Com)