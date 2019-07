Lombardia: Verni (M5S), Comune Pavia non abbandoni il Parco del sorriso

- Nella giornata di ieri il consigliere regionale del M5S Lombardia Simone Verni, insieme ad alcuni attivisti si sono recati al Parco in Memoria di Iolanda Nanni e hanno segnalato con una bandiera ogni pianta messa a dimora a novembre perché sia preservata. Verni dichiara in una nota: “Non è trascorso nemmeno un anno dalla piantumazione di 200 alberi a ricordo e memoria di Iolanda Nanni, la deputata del Movimento 5 Stelle scomparsa prematuramente e, purtroppo, l’area si trova in uno stato di totale abbandono e incuria. Tutte le piante sono ricoperte da una fitta vegetazione. Siamo intervenuti, e ringrazio gli attivisti che ci hanno dato una mano, per segnalare con una bandierina ogni piantina e abbiamo constatato che 170 alberelli sono ancora vivi. Il parco può essere salvato e mi auguro che il Comune di Pavia rinnovi il suo impegno a preservare e valorizzare l’area che andrà a beneficio di tutti i cittadini pavesi. È essenziale la manutenzione e all’irrigazione. Bisognerebbe anche procedere con la realizzazione dei vialetti e dell’arredo urbano, l’illuminazione, l’impianto idrico (fontanelle), così come promesso dal Comune all’atto della stipula della convenzione”. “Chiediamo all’Assessore - continua Verni - una maggiore sensibilità, un’intensificazione delle attività di manutenzione ordinaria e di irrigazione. Il Parco del sorriso, oltre che un valore simbolico, è un patrimonio pubblico. La situazione è ampiamente recuperabile e i cittadini possono e vogliono essere coinvolti nella cura del parco. Da questo punto di vista se serve una mano noi ci siamo. La convenzione per il parco scade a novembre, mi auguro che Pavia faccia la sua parte per non perdere tale risorsa e per valorizzare l’area”. (com)