Polonia: Andrzej Duda tra i favoriti per prossime elezioni presidenziali

- Secondo il sondaggio preparato dall'agenzia Social changes per il portale "wPolityce.pl" l'attuale capo dello Stato polacco Andrzej Duda è tra i favoriti nelle prossime elezioni presidenziali, con il 45 per cento dei consensi. In seconda posizione gli intervistati indicano l'ex primo ministro Donald Tusk, al 21 per cento, mentre al terzo posto invece si attesta Robert Biedron (leader di Wiosna) con l'8,2 per cento dei voti. L'ultimo nella classifica è Pawel Kukiz, con il 6,7 per cento dei voti. Il sondaggio è stato tenuto su un campione rappresentativo di 1064 polacchi tra il 19 e il 24 di luglio. (Vap)