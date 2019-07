Golfo: Teheran diffonde filmati e audio sequestro bave britannica Stena Impero

- I Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran) hanno pubblicato oggi attraverso l’agenzia semiufficiale “Tasnim” alcuni filmati relativi all’operazione che lo scorso 19 luglio ha portato al sequestro della petroliera battente bandiera britannica Stena Impero nelle acque dello Stretto di Hormuz. Il video mostra alcune fasi dell’operazione: lo scambio via radio tra i pasdaran e una nave da guerra britannica, probabilmente la Hms Montrose; l’avvicinamento di una delle motovedette alla petroliera; l’abbordaggio avvenuto con l’ausilio di un elicottero. La conversazione inizia con una voce in lingua inglese, probabilmente un militare della Hms Montrose, che afferma: “Questa è la nave da guerra britannica F-236 (codice di navigazione della Montrose). Siamo nelle vicinanze di uno stretto riconosciuto a livello internazionale e affianchiamo una nave mercantile che sta attraversando il passaggio”. Il rappresentante delle forze navali dei Guardiani della rivoluzione lancia un avvertimento: “Vi chiediamo di non interferire in questa faccenda. Non mettete in pericolo la vostra vita”. Il video contiene anche uno scambio tra i pasdaran e la Montrose durante il tentato blocco avvenuto lo scorso 11 luglio della petroliera British Heritage, terminato con l’allontanamento delle tre motovedette iraniane. (segue) (Res)