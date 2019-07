Golfo: Teheran diffonde filmati e audio sequestro bave britannica Stena Impero (2)

- Il filmato è stato diffuso nel pieno delle discussioni a livello europeo per la costituzione di una forza militare marittima per scortare le navi che attraversano lo Stretto di Hormuz. Al momento la proposta avanzata dal Regno Unito non ha ancora ricevuto appoggio dai paesi europei. Nel frattempo, la scorsa settimana Londra ha ordinato alle navi militari presenti nella regione di accompagnare tutte le imbarcazioni mercantili che attraversano lo Stretto di Hormuz. Secondo molti analisti il sequestro della Stena Impero è una rappresaglia per il blocco della petroliera Grace 1, battente bandiera dell’Iran, da parte delle autorità di Gibilterra avvenuto lo scorso 4 luglio. Tuttavia per Teheran la Stena Impero avrebbe violato le leggi marittime internazionali, sconfinando in acque iraniane con i sistemi di rilevamento spenti, mossa che avrebbe portato allo speronamento di un peschereccio iraniano. (Res)