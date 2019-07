Monza: rapina supermercato a Muggiò, arrestato da poliziotti liberi dal servizio

- Un 26enne è stato arrestato per rapina ed evasione ed è indagato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Domenica pomeriggio due agenti, di cui uno in forza al commissariato di Cinisello Balsamo e l'altro al reparto prevenzione crimine Lombardia, entrambi liberi dal servizio, sono intervenuti a Muggiò (MB) all'interno di un supermercato. Il 26enne, pregiudicato e attualmente sottoposto al regime degli arresti domiciliari, a volto coperto ed armato di coltello, dopo aver minacciato un'addetta alle casse, si era fatto consegnare 1500 euro per poi darsi alla fuga. I due poliziotti, intervenuti immediatamente, sono riusciti, dopo una colluttazione, a bloccarlo e a recuperare la refurtiva ed il coltello.(Rem)