Venezuela-Usa: Caracas presenterà denuncia a Onu per "violazione" spazio aereo (2)

- Nel fine settimana, il capo del Comando sud degli Stati Uniti, l'ammiraglio Craig Faller, aveva respinto le denunce di Caracas segnalando che le forze armate statunitensi "hanno operato nello spazio aereo internazionale" seguendo "le norme riconosciute sulla sicurezza del volo". Intervistato dalla testata "Voz de America", Faller ha avvertito che la versione del governo di Nicolas Maduro "è in linea con tutte le altre bugie e narrazioni false" del governo venezuelano. Il "nostro esercito continuerà a volare e operare in qualsiasi posto in cui vengano rispettate e applicate le norme internazionali, compresi i dintorni del Venezuela, in America del Sud e nel mondo". (segue) (Brb)