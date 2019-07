Venezuela-Usa: Caracas presenterà denuncia a Onu per "violazione" spazio aereo (3)

- La prima denuncia, come detto era stata fatta da Caracas. “Lo scorso 19 luglio il ministero della Difesa, attraverso il comando di difesa aerospaziale integrale, ha attivato il protocollo previsto a fronte dell’ingresso nella regione di Informazione di volo di Maiquetia di un velivolo non identificato, che non presentava un piano di volo né era stato segnalato”, ha denunciato il ministero della Difesa venezuelano sul suo profilo Twitter. “Questa insensata operazione ha posto a rischio il traffico aereo. Aerei della Difesa sono decollati in missione di riconoscimento e assistenza, a cui l'aereo in questione ha reagito spegnendo il sistema di transponder per evitare di essere identificato”, si legge. (segue) (Brb)