Venezuela-Usa: Caracas presenterà denuncia a Onu per "violazione" spazio aereo (4)

- Gli Stati Uniti, per parte loro, avevano denunciato una manovra “aggressiva” da parte del velivolo venezuelano. “Il caccia venezuelano SU-30 Flanker ha pericolosamente oscurato un velivolo Usa EP-3 a una distanza non sicura lo scorso 19 luglio, mettendo a rischio l’equipaggio. Il velivolo stava effettuando una missione multi-nazionale riconosciuta e approvata nello spazio internazionale sul mare dei Caraibi”, ha denunciato il Comando Sud Usa sul suo account Twitter ufficiale. L’azione “dimostra l’irresponsabile sostegno militare di Mosca al regime di Maduro e sottolinea l'imprudenza e il comportamento irresponsabile di Maduro, che mina lo stato di diritto e gli sforzi per contrastare il traffico illecito”. (Brb)