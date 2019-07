Auto: Porsche, 30 mila ordini per autovettura elettrica Taycan

- L'azienda automobilistica tedesca Porsche ha ricevuto 30 mila ordini per la Taycan, il proprio modello alimentato interamente a energia elettrica, 10 mila in più di quanto precedentemente annunciato. Lo ha reso noto il direttore per le Risorse umane di Porsche, Andrea Haffner. Secondo il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, l'azienda potrebbe, quindi, “riuscire là dove anno fallito” concorrenti come Daimler e Bmw: “il rapido salto nella mobilità elettrica”. (Geb)