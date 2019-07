Cina-Filippine: Manila ospita 22ma sessione di consultazioni diplomatiche (5)

- La denuncia di Lorenzana in merito ai transiti delle navi da guerra cinesi giunge quando ancora Manila e Pechino sono impegnati a gestire le conseguenze dell’incidente verificatosi il mese scorso, quando una motovedetta cinese ha speronato e affondato un peschereccio filippino a nord dell’atollo conteso delle Spratly. Le Filippine hanno inizialmente condannato l’episodio con durezza, e respinto l’offerta di Pechino di una indagine congiunta, ma nelle scorse settimane paiono aver placato i toni. Proprio lunedì scorso, 22 luglio, il presidente Rodrigo Duterte ha derubricato l’episodio a un “incidente marittimo”, che Cina e Filippine stanno indagando soltanto per determinare l’importo del risarcimento all’equipaggio del peschereccio. La Cina reclama vasti tratti del Mar Cinese Meridionale ricchi di risorse naturali, oggetto di rivendicazioni anche da parte di Filippine, Brunei, Malesia, Vietnam e Taiwan. Nel luglio 2016, a seguito di uno stallo tra le forze navali di Filippine e Cina presso l’atollo delle Scarborough, un tribunale internazionale ha riconosciuto le ragioni di Manila; le prove presentate in quell’occasione accusavano i pescatori cinesi di aver danneggiato 25mila ettari di barriera corallina. La Cinaha però ignorato il pronunciamento della corte. (segue) (Cip)