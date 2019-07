Cina-Filippine: Manila ospita 22ma sessione di consultazioni diplomatiche (6)

- Dopo la sua elezione, a metà 2016, il presidente filippino Duterte ha optato per una linea accondiscendente nei confronti di Pechino, anche nel tentativo di guadagnarne il sostegno finanziario ai piani di sviluppo economico e infrastrutturale di Manila. Tale linea politica ha causato però gravi tensioni all’interno della politica delle Filippine, giungendo anche a mettere in dubbio la tenuta dell’alleanza militare tra Manila e gli Stati Uniti. Il segretario agli Affari esteri delle Filippine, Teodoro Locsin, ha dovuto offrire rassicurazioni in proposito lo scorso aprile. Gli Usa, ha scritto Locsin in quell’occasione, “sono l’unica potenza mondiale bastione della democrazia e dei diritti umani, e rimarranno il nostro solo alleato militare. Non ce ne servono altri”. (Cip)