Iraq: intelligence sventa piano Stato islamico per serie di attentati in tutto il paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intelligence irachena ha sventato un piano ordito dallo Stato islamico che prevedeva una serie di attentati nella regione autonoma del Kurdistan, Baghdad e Bassora. Lo ha dichiarato in un’intervista rilasciata al quotidiano “Assabah” il responsabile dei servizi segreti iracheni Abu Ali al Basri. "Con questi attacchi lo Stato islamico voleva mostrare di essere ancora vivo e pericolosamente attivo”, ha dichiarato il funzionario noto per guidare la cosiddetta “Falcons Cell”. Nell’intervista, Al Basri ha riferito che il piano è stato sventato grazie alla vasta operazione lanciata il 7 luglio per sradicare le cellule terroristiche nelle provincie di Anbar, Mosul e Salah al Din. Il capo delle intelligence ha riferito che le forze irachene hanno contrastato l'attacco distruggendo diverse basi dello Stato islamico con il sostegno dell’aviazione e con l’arresto di diversi miliziani dello Stato islamico. In relazione al piano, Al Basri ha riferito che sono stati arrestati 160 presunti terroristi a Mosul, 40 a Baghdad e due a Bassora. Per il momento le autorità di polizia di Mosul e le Asayish, le forze di sicurezza interna della regione autonoma del Kurdistan iracheno, non hanno confermato né smentito la notizia. Intervistato dall’emittente curda “Rudaw”, il capo della polizia di Ninive, Hamad Namis, ha dichiarato: “Stiamo arrestando continuamente militanti dello Stato islamico a Ninive e negli ultimi cinque mesi abbiamo arrestato più di 600 militanti a Mosul e dintorni", ha sottolineato. (segue) (Irb)