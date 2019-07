Karate: una delegazione dell’università Parthenope di Napoli ai "Combat championship" di Zagabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in partenza per Zagabria i sei studenti/atleti del dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università Parthenope di Napoli selezionati per partecipare alla competizione internazionale universitaria “Combat championship” per la disciplina del karate e rappresenteranno l’Università Parthenope e la Campania all’evento sportivo. La capitale della Croazia ospiterà dal 31 luglio al 4 agosto la prima edizione della Eusa combat championships - European universities championships in karate, kickboxing, judo e taekwondo. Questa sarà la prima edizione in cui quattro campionati europei si svolgeranno come un unico evento a livello sportivo universitario: sarà uno dei più grandi eventi promossi per il 2019 dall’“European university sports association”. Sono attesi 1300 partecipanti da 400 università europee e 35 nazioni. Tutti ventenni i giovani atleti della Parthenope che partiranno: Fabrizio Crisci, Francesco D’Abrunzo, Nazaro Damiano Di Fraia, Francesca Mangiacapra, Biagio Nettore, Raffaele Veneruso. L’appuntamento rientra nelle attività promosse dall’Ateneo per consolidare i rapporti internazionali con le altre università che si occupano di formazione sportiva. (Ren)