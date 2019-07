India: imposta Gst, ridotte le aliquote per i veicoli elettrici e i servizi di ricarica (2)

- Il varo della riforma ha richiesto un emendamento alla Costituzione, la soluzione di una serie di questioni e un accordo tra l’esecutivo centrale e quelli statali. L’iter ha previsto l’approvazione di quattro leggi da parte del parlamento: Central Goods and Services Tax (Cgst) Act, Union Territory Goods and Services Tax (Utgst) Act, Integrated Goods and Services Tax (Igst) Act e Goods and Services Tax (Gst) Act. Inoltre, tutti gli Stati hanno approvato le leggi State Goods and Services Tax (Sgst) Act. Alle norme generali sono seguite notifiche, circolari di chiarimento e ordinanze a tutela dei consumatori su aspetti specifici. Contestualmente al nuovo regime fiscale è stata istituita la National Anti-Profiteering Authority (Naa), alla quale è stato conferito il potere di avviare indagini per accertare eventuali abusi. (segue) (Inn)