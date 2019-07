India: imposta Gst, ridotte le aliquote per i veicoli elettrici e i servizi di ricarica (3)

- Per sovrintendere all’attuazione è stato creato il Consiglio dell’imposta sui beni e i servizi, composto dal ministro delle Finanze, che lo presiede, dal sottosegretario alle Entrate fiscali e dai ministri finanziari statali. Tra i compiti del Consiglio dell’imposta sui beni e i servizi c’è anche la revisione periodica delle aliquote. Nel tempo, con l’aumento del gettito, alcune aliquote sono state abbassate. Attualmente, per quanto riguarda i beni d’uso comune, gli scaglioni sono fissati allo zero, al cinque, al 12 e al 18 per cento, mentre per gli articoli di lusso l’aliquota è del 28 per cento. Il governo ha annunciato per il futuro, in linea con l’incremento delle entrate fiscali, un’ulteriore riduzione delle aliquote. (Inn)