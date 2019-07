Carabiniere ucciso: Salvini, come per Dalla Chiesa, abbraccio collettivo a familiari Cercello, eroe italiano

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in risposta ad un tweet di Rita Dalla Chiesa, la ringrazia e poi aggiunge: "Oggi milioni di italiani si stringono in un grande abbraccio collettivo ai famigliari di Mario Cerciello Rega e all’intera Arma dei Carabinieri, nel ricordo di tutti gli eroi italiani, come il tuo papà, che hanno dato la vita servendo la patria". (Rin)