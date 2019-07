Spettacoli: il programma del festival "Segreti d'autore" al via giovedì nel Cilento (2)

- Ai due ospiti sarà conferito il “Premio Segreti d'autore 2019”, scultura realizzata da Mimmo Paladino; il 12, “A memoria”, Daniele Ciprì narrerà il suo percorso artistico dalla regia, alla sceneggiatura e la direzione della fotografia. Per la sezione musica, il 7 agosto, a Stella Cilento, “La sindrome di Wanderlust”, ultimo album dei Gatos Do Mar, arpa celtica, voce femminile e percussioni; a Ortodonico/Montecorice il 10, Musica Nuda, il duo Petra Magoni, voce, e Ferruccio Spinetti, contrabbasso; il 13, “Incontri” con il jazzista Ivo Parlati. Per la sezione degli spettacoli teatrali nazionali ospitati da Segreti d'Autore, invece: venerdì, a Serramezzana, “Rusina”, di e con Rossella Pugliese; sabato, a Valle/Sessa Cilento, A testa sutta”, diretto e interpretato da Giovanni Carta; a San Mauro Cilento, domenica, Gea Martire con “Il motore di Roselena”, regia di Nadia Baldi, e lunedì, “Ellis island”, ideato, scritto, diretto e interpretato da Maurizio Igor Meta; a Valle/Sessa Cilento, il 6, "Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori e...25 59 e 70..." di e con Ciro Pellegrino, e l'8, “Exit (Grazie dei fiori)” con Giovanni Esposito e Susy Del Giudice; il 9, a Laureana Cilento, “Ulisse Mentitore: gli apologhi di Alcinoo”, di e con Enzo Marangelo, e la partecipazione dell'astrofisica Claudia Mignone e del filologo classico Angelo Meriani; a Valle/Sessa Cilento, il 12, “Aspettando Medea”, regia Nadia Baldi, con Franca Abategiovanni e Antonella Ippolito e il 14 “Io ho paura”, con Andrea Renzi, che concluderà la sezione e il Festival. (segue) (Ren)